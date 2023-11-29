В Иркутске в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

29 ноября около восьми часов утра в Иркутске произошло ДТП с участием маршрутки №32.По предварительной информации, 30-летний водитель Mitsubishi Lancer, поворачивая с улицы Рабочего штаба на улицу Петрова, врезался в марршутку, следовавшую во встречном направлении.В момент ДТП в автобусе находилось шесть пассажиров. В результате случившегося в медучреждение доставлены пять человек: двое водителей и трое пассажиров.- В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства и условия произошедшего, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Прокуратура города поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.