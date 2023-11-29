В Иркутске поймали кемеровчанку, объявленную в федеральный розыск

Её нашли на железнодорожной станции



Транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский при помощи систем мониторинга задержали 48-летнюю жительницу города Кемерово, находившуюся в федеральном розыске. Женщина была объявлена в розыск за незаконный оборот наркотиков, но скрывалась от полиции.



- В настоящее время злоумышленница задержана и будет передана в орган, объявивший ее в розыск, для проведения следственных действий, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

