Пассажирка была госпитализирована
В Усть-Кутском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Вечером 16 ноября на федеральной автодороге «Вилюй» перевернулся Toyota Land Cruiser.
- По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser съезжал со спуска, поворачивая направо. В этот момент он не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате случившегося водитель скончался на месте. 37-летняя пассажирка доставлена в районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося Land Cruiser
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