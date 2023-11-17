В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося Land Cruiser

Пассажирка была госпитализирована



В Усть-Кутском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Вечером 16 ноября на федеральной автодороге «Вилюй» перевернулся Toyota Land Cruiser.



- По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser съезжал со спуска, поворачивая направо. В этот момент он не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате случившегося водитель скончался на месте. 37-летняя пассажирка доставлена в районную больницу с травмами различной степени тяжести.



Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

