17 ноября

16 ноября

Популярное

В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося Land Cruiser

Происшествия, 
Пассажирка была госпитализирована

В Усть-Кутском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Вечером 16 ноября на федеральной автодороге «Вилюй» перевернулся Toyota Land Cruiser.

- По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser съезжал со спуска, поворачивая направо. В этот момент он не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате случившегося водитель скончался на месте. 37-летняя пассажирка доставлена в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье под завалами в шахте обнаружили тело одного погибшего
В Забайкалье под завалами в шахте обнаружили тело одного погибшего
Происшествия, 17.11.2023
Спасатели продолжают работу на месте обрушения  
В Забайкалье произошло обрушение в шахте, есть пострадавшие
В Забайкалье произошло обрушение в шахте, есть пострадавшие
Происшествия, 17.11.2023
ЧП произошло в шахте золоторудной компании
Забайкальцу грозит пожизненное за жестокое убийство женщины
Забайкальцу грозит пожизненное за жестокое убийство женщины
Происшествия, 17.11.2023
После ссоры пьяный мужчина сжёг дом вместе с женщиной
В Бурятии спасателям пришлось вскрывать окно из-за ребёнка
В Бурятии спасателям пришлось вскрывать окно из-за ребёнка
Происшествия, 17.11.2023
Трёхлетняя девочка осталась одна в запертой квартире
В Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта из-за прорыва коллектора
В Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта из-за прорыва коллектора
Происшествия, 17.11.2023
В микрорайоне Кирзавод вновь произошло техническое нарушение на коллекторе
В Улан-Удэ на Ключевской не будет холодной воды
В Улан-Удэ на Ключевской не будет холодной воды
Происшествия, 16.11.2023
Её временно отключат днём 17 ноября
Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство
Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство
Происшествия, 16.11.2023
Сперва мужчина уверял, что оборонялся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^