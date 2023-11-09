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84-летний улан-удэнец перевёл мошенникам 2,5 млн рублей

84-летний улан-удэнец перевёл мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Преступники провернули схему с «безопасным счётом»

В полицию Улан-Удэ обратился 84-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. Преступники выманили у пенсионера около 2,5 млн рублей, применив свою излюбленную схему с «безопасным счётом».

Пожилой мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы контроля банка и заявил пожилому человеку, что с его счёта пытаются похитить деньги. А для сохранности средств они предложили перекинуть деньги на «безопасный счёт».

- Испугавшись, пострадавший выполнил инструкцию мошенников и перевёл около 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре житель Улан-Удэ перевёл мошенникам 13 млн рублей
мошенничество

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