Преступники провернули схему с «безопасным счётом»
В полицию Улан-Удэ обратился 84-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. Преступники выманили у пенсионера около 2,5 млн рублей, применив свою излюбленную схему с «безопасным счётом».
Пожилой мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы контроля банка и заявил пожилому человеку, что с его счёта пытаются похитить деньги. А для сохранности средств они предложили перекинуть деньги на «безопасный счёт».
- Испугавшись, пострадавший выполнил инструкцию мошенников и перевёл около 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре житель Улан-Удэ перевёл мошенникам 13 млн рублей.
84-летний улан-удэнец перевёл мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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