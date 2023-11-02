Прогремевшее на всю страну благоустройство сквера в Бурятии обернулось уголовным делом









В региональном отделении Народного фронта, представители которого подключились к ситуации, ранее напомнили: в «Молодёжном» должны были сделать сцену и танцплощадку и оборудовать места для зрителей. А по факту компания-подрядчик соорудила на резиновом настиле «шедевр», похожий на дешёвую автобусную остановку из профлиста. Рядом торчал одинокий фонарь.



О том, что из-за горе-благоустройства перед местными властями замаячило уголовное дело, стало известно ещё на минувшей неделе. После того, как эта история прогремела на всю страну, в «Молодёжном» всё переделали. Первый этап работ завершился в октябре. Об этом тогда сообщил зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.В региональном отделении Народного фронта, представители которого подключились к ситуации, ранее напомнили: в «Молодёжном» должны были сделать сцену и танцплощадку и оборудовать места для зрителей. А по факту компания-подрядчик соорудила на резиновом настиле «шедевр», похожий на дешёвую автобусную остановку из профлиста. Рядом торчал одинокий фонарь.





Изначально объект приняли именно в таком виде, но после шумихи в СМИ пришлось благоустраивать сквер заново. Там установили техническую будку для музыкального оборудования, скамейки, металлические опоры для освещения и деревянное ограждение. Общественники ранее обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве провели проверку, материалы которой направили в следственный комитет.











В СУ СКР России по Бурятии возбудили уголовное дело о служебном подлоге против главы сельского поселения «Новокижингинское» – по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ. Речь о нашумевшем благоустройстве сквера «Молодёжный» в Новокижингинске.По версии следствия, в декабре чиновник от лица администрации заключил соответствующий контракт с подрядной организацией, а в конце июня подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ. Подрядчику выплатили всю сумму, указанную в договоре, хотя сквер благоустроили на меньшую, не соответствующую подписанным актам и проекту.- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, – рассказали в пресс-службе ведомства.