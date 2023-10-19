В Иркутске ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

Виновник ДТП, возможно, передвигался на грузовике



В Иркутске в районе строения №211 на улице Полярная насмерть сбили 31-летнего пешехода. Наезд произошёл ночью 15 октября.



От полученных травм мужчина скончался в больнице.



Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Пока его местонахождение не установлено.



Сотрудники полиции начали доследственную проверку и объявили подозреваемого в розыск.



- Исходя из травм, полученных погибшим, имеется предположение, что водитель управлял грузовой автомашиной, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Для установления объективной картины происшествия полиция просит возможных свидетелей ДТП обратиться по телефонам (3952) 21-26-75, 21-76-01.

