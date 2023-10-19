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В Иркутске ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

В Иркутске ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
Происшествия, 
Виновник ДТП, возможно, передвигался на грузовике

В Иркутске в районе строения №211 на улице Полярная насмерть сбили 31-летнего пешехода. Наезд произошёл ночью 15 октября.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Пока его местонахождение не установлено.

Сотрудники полиции начали доследственную проверку и объявили подозреваемого в розыск. 

- Исходя из травм, полученных погибшим, имеется предположение, что водитель управлял грузовой автомашиной, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Для установления объективной картины происшествия полиция просит возможных свидетелей ДТП обратиться по телефонам (3952) 21-26-75, 21-76-01.
ДТП смерть

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