Виновник ДТП, возможно, передвигался на грузовике
В Иркутске в районе строения №211 на улице Полярная насмерть сбили 31-летнего пешехода. Наезд произошёл ночью 15 октября.
От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Пока его местонахождение не установлено.
Сотрудники полиции начали доследственную проверку и объявили подозреваемого в розыск.
- Исходя из травм, полученных погибшим, имеется предположение, что водитель управлял грузовой автомашиной, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Для установления объективной картины происшествия полиция просит возможных свидетелей ДТП обратиться по телефонам (3952) 21-26-75, 21-76-01.
В Иркутске ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вором оказался односельчанин потерпевшей
Виновник ДТП, возможно, передвигался на грузовике
Бдительный горожанин увидел её на улице Ключевская
Пенсионерка совсем не ориентируется в городе
Преступники вырубали деревья в Еравнинском районе
Возгорание тушат на острове озера Котокель
Местные жители даже сперва подумали, что произошёл взрыв
Второго пострадавшего увезли в больницу
Он забрал у пенсионеров свыше миллиона рублей
Мужчина вырубил 16 сосен
ДТП произошло в Заиграевском районе
Деньги они спрятали в багаже и под одеждой
Возбуждены ещё два уголовных дела
Ему придётся выложить за оскорбления 1000 рублей
Происшествия, 18.10.2023
У водителя и пассажира обнаружили два пакета с собранной коноплёй