Он отправится в колонию строгого режима
Бывшего высокопоставленного полицейского из Бурятии осудили в Иркутске. Перед судом предстал бывший заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Бурятии. Он приговорён к 9,5 годам лишения свободы за попытку получения взятки.
Мужчину задержали в июле 2021 года в одной из гостиниц Иркутска. Сотрудник МВД Бурятии должен был получить взятку в размере 15 миллионов рублей с фигуранта уголовного дела за прекращение производства по делу.
Однако передача взятки проходила уже под контролем правоохранительных органов. Так что полковник получил не настоящие 15 миллионов, а муляж денег. На месте преступления его задержали сотрудники УФСБ по Иркутской области.
- Всё это время обвиняемый содержался под стражей. По уголовному делу следователи СК провели четыре сложных трудоёмких экспертизы, в том числе химические, фоноскопическая и лингвистические. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
Октябрьский районный суд Иркутска признал бывшего высокопоставленного полицейского виновным в покушение на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 9 годам 6 месяцам в колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 30 млн рублей. Кроме того, по решению суда осуждённый лишён специального звания «Полковник юстиции».
Бывшего полковника полиции из Бурятии осудили за взятку в 15 млн
Происшествия, Фото:
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