Читинец обчистил подругу после посиделок в баре

Мужчина разбил окно квартиры и украл 65 тысяч рублей
В полицию Читы обратилась местная жительница с заявлением о краже 65 тысяч рублей из её жилища. На месте происшествия полицейские узнали, что неизвестный проник в квартиру путём разбития оконного стекла. Известно, что накануне хозяйка отдыхала с друзьями в баре.
Полицейским понадобилось около 12 часов, чтобы установить подозреваемого. Им оказался 48-летний знакомый женщины, который в тот вечер раньше всех покинул компанию друзей.
Сотрудники ППС задержали мужчину. Он признался в содеянном.
- Выяснилось, что перед встречей мужчина находился в квартире у заявительницы и видел куда она убирает свои денежные средства. После застолья, злоумышленник решил совершить хищение у своей знакомой и прийти в квартиру раньше хозяйки. Попасть в квартиру у злоумышленника не получилось, тогда он разбил оконное стекло и совершил хищение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Чужие деньги мужчина успел потратить на собственные нужды.
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Происшествия, Фото:
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