Читинец обчистил подругу после посиделок в баре

Мужчина разбил окно квартиры и украл 65 тысяч рублей



В полицию Читы обратилась местная жительница с заявлением о краже 65 тысяч рублей из её жилища. На месте происшествия полицейские узнали, что неизвестный проник в квартиру путём разбития оконного стекла. Известно, что накануне хозяйка отдыхала с друзьями в баре.



Полицейским понадобилось около 12 часов, чтобы установить подозреваемого. Им оказался 48-летний знакомый женщины, который в тот вечер раньше всех покинул компанию друзей.



Сотрудники ППС задержали мужчину. Он признался в содеянном.



- Выяснилось, что перед встречей мужчина находился в квартире у заявительницы и видел куда она убирает свои денежные средства. После застолья, злоумышленник решил совершить хищение у своей знакомой и прийти в квартиру раньше хозяйки. Попасть в квартиру у злоумышленника не получилось, тогда он разбил оконное стекло и совершил хищение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Чужие деньги мужчина успел потратить на собственные нужды.





