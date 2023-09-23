Молодой человек ранее был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде
22 сентября в 18.40 в посёлке Каменск Кабанского района произошло смертельное ДТП.
20-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», не имеющий водительского удостоверения категории «А», ранее лишённый права управления ТС за вождение в нетрезвом виде, вне зоны пешеходного перехода сбил 71-летнюю женщину.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.
В Бурятии мотоциклист насмерть сбил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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