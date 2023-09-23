В Бурятии мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Молодой человек ранее был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде



22 сентября в 18.40 в посёлке Каменск Кабанского района произошло смертельное ДТП.



20-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», не имеющий водительского удостоверения категории «А», ранее лишённый права управления ТС за вождение в нетрезвом виде, вне зоны пешеходного перехода сбил 71-летнюю женщину.



Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

