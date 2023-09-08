Поиски одного из них продолжаются две недели
В лесах Бурятии спасатели ищут двух человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы отправились на поиски пропавшего сборщика дикоросов в Джидинском районею Четыре дня назад, 4 сентября, 36-летний сельчанин потерялся в местности Тулан в 15 километрах от села Улзар.
- Спасатели обследовали 5,5 квадратных км леса, троп, дорог и четыре зимовья, - сообщила сегодня пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Кроме того, вчера 7 сентября, республиканские спасатели выехали на поисковые работы в Кабанский район, где 28 августа, потерялся 46-летний мужчина. Он ушёл с лесоделяны и до настоящего времени не вернулся. Ранее в поисках пропавшего мужчины были также задействованы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.
- Всего за время поисковых работ было обследовано 14 квадратных километров леса,тропы и дороги протяжённостью 140 км, - отметили в агентстве ГО и ЧС.
Пока следов мужчин не обнаружено. Поисковые работы продолжаются.
В лесах Бурятии разыскивают двух пропавших мужчин
Происшествия, Фото:
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