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В Улан-Удэ автомобиль сломался на трамвайных путях

В Улан-Удэ автомобиль сломался на трамвайных путях
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого простаивали трамваи

В четверг, 7 сентября, на трамвайных путях на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ сломался автомобиль. Машине понадобилось восстановление шаровой опоры.

По этой причине с 11:55 до 12:25 было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 7, 8 по проспекту Автомобилистов в обе стороны. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту, сообщается в оперативной сводке по городу.

Трамваи простаивали полчаса, после чего автомобиль убрали с рельсов.

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