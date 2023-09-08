В Улан-Удэ автомобиль сломался на трамвайных путях

Из-за этого простаивали трамваи



В четверг, 7 сентября, на трамвайных путях на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ сломался автомобиль. Машине понадобилось восстановление шаровой опоры.



По этой причине с 11:55 до 12:25 было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 7, 8 по проспекту Автомобилистов в обе стороны. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту, сообщается в оперативной сводке по городу.



Трамваи простаивали полчаса, после чего автомобиль убрали с рельсов.



