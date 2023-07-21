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В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь

В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь
Происшествия,  Фото:администрация Джидинского района
Разрушительный ливень с градом обрушился на джидинское село

Вечером 19 июля в Джидинском районе Бурятии разбушевалась непогода. На район обрушился мощный ливень, а в селе Алцак выпал крупный град. Осадков выпало очень много, что было похоже на снег.

Стихия повредила дороги, на них образовались огромное промоины.

- В результате обильного выпадения осадков в границах сельского поселения «Алцакское» повреждена дорожная инфраструктура. Воздержитесь от поездок. Специалисты районной администрации проведут комиссионное обследование последствий стихии в селе Алцак, - сообщает администрация Джидинского района.







В селе Нижний Торей ветер повалил линию электропередачи. От удара током погибла лошадь.

Ущерб от разгула стихии устанавливается, информация уточняется.



Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июля мощный град размером с мяч для пинг-понга обрушился на Закаменский район – пострадали сёла Бургай Хуртага, Улекчин. Град повредил крыши 106 частных домов, а также школы, детского сада и сельской администрации, уничтожил посадки на огородах и побил сельскохозяйственные посевы.

град

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