В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь

Вечером 19 июля в Джидинском районе Бурятии разбушевалась непогода. На район обрушился мощный ливень, а в селе Алцак выпал крупный град. Осадков выпало очень много, что было похоже на снег.
Стихия повредила дороги, на них образовались огромное промоины.
- В результате обильного выпадения осадков в границах сельского поселения «Алцакское» повреждена дорожная инфраструктура. Воздержитесь от поездок. Специалисты районной администрации проведут комиссионное обследование последствий стихии в селе Алцак, - сообщает администрация Джидинского района.
В селе Нижний Торей ветер повалил линию электропередачи. От удара током погибла лошадь.
Ущерб от разгула стихии устанавливается, информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июля мощный град размером с мяч для пинг-понга обрушился на Закаменский район – пострадали сёла Бургай Хуртага, Улекчин. Град повредил крыши 106 частных домов, а также школы, детского сада и сельской администрации, уничтожил посадки на огородах и побил сельскохозяйственные посевы.