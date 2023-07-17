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Жительница Иркутской области избила школьницу бейсбольной битой

Жительница Иркутской области избила школьницу бейсбольной битой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушки «забили стрелку» друг другу из-за парня

В селе Онот Черемховского района Иркутской области произошёл инцидент c избиением несовершеннолетней девочки. Недалеко от стадиона на школьницу напала совершеннолетняя девушка, избив её бейсбольной битой.

Видеозапись драки была опубликована в социальных сетях.

«Творится беспредел, на месте этой девочки может оказаться любой. Уже совершеннолетняя женщина избила девочку, не достигшую даже 16-летнего возраста», - возмутились в паблике «Подслушано Черемхово New».

Местные жители рассказали, что причиной драки стала ревность.

 

После появления видео в Сети полиция начала расследование. Вскоре девушка, избившая школьницу битой, была задержана. Ей 21 год.

- Полицейскими оперативно установлены и опрошены участники случившегося. Инцидент произошел на почве ревности 14 июля после 21 часа вечера рядом со стадионом села Онот. Основная фигурантка, которой является 21-летняя местная жительница, доставлена в межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

На допросе девушка подтвердила, что драка произошла из-за парня.

- Задержана за драку с малолетней девчонкой. Драка произошла из-за парня. Получается, она забила мне стрелку, — сказала задержанная.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Девушке может грозить наказание за угрозу убийством и причинение вреда здоровью в соответствии с тяжестью нанесённых ею травм, которые оценят медики.
побои

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