Жительница Иркутской области избила школьницу бейсбольной битой

После появления видео в Сети полиция начала расследование. Вскоре девушка, избившая школьницу битой, была задержана. Ей 21 год.- Полицейскими оперативно установлены и опрошены участники случившегося. Инцидент произошел на почве ревности 14 июля после 21 часа вечера рядом со стадионом села Онот. Основная фигурантка, которой является 21-летняя местная жительница, доставлена в межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.На допросе девушка подтвердила, что драка произошла из-за парня.- Задержана за драку с малолетней девчонкой. Драка произошла из-за парня. Получается, она забила мне стрелку, — сказала задержанная.В настоящее время по данному факту проводится проверка. Девушке может грозить наказание за угрозу убийством и причинение вреда здоровью в соответствии с тяжестью нанесённых ею травм, которые оценят медики.