Под Иркутском остановили подростка на мопеде, собранном из велосипеда

Отец мальчика срезал педали и установил мотор



В посёлке Дзержинск, что находится под Иркутском, инспекторы ГИБДД остановили 15-летнего подростка, который катался на самодельном мопеде.



Мопед подросток структурировал вместе с отцом. Они срезали педали велосипеда и установили вместо них мотор с глушителем.



- Опасное развлечение подростка пресекли и вызвали в полицию законных представителей несовершеннолетнего. Как оказалось, срезать педали и превратить в транспортное средство, на которое уже необходимы права категории «М», помог отец 15-летнего мальчика, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Мать подростка пояснила полицейским, что также дала разрешение сыну. Однако согласилась, что управление таким самоходным устройством, не прошедшего проверку на безопасность, может обернуться травмами. Со слов школьника, транспорт набирал скорость до 30 км/час.



Изобретение мальчика изъяли и поместили на штрафплощадку. С ним и родителями сотрудники ДПС провели профилактические беседы.



