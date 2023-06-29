Улан-удэнец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей на «инвестиции»

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Деньги он копил 20 лет



53-летний улан-удэнец, пытаясь заработать на инвестировании, перевёл мошенникам более 3,5 миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.



Объявление о высокодоходном заработке улан-удэнец увидел в Интернете, перешёл по ссылке и заполнил заявку. Уже вскоре с ним связался «представитель брокерской компании». По телефону незнакомец объяснил условия участия в проекте, его преимущества, а дальнейшее общение предложил перенести в мессенджер.



По руководством аферистов мужчина перевёл на указанный абонентский номер первый 100 долларов. Затем в личном кабинете он наблюдал прибыль, якобы полученную от разницы валют. Поверив, мужчина в течение следующих дней сделал ещё несколько перечислений. Причём крупные суммы (самой большой из которых стала сумма в 1,2 миллион рублей), он направил через отделение банка.



Необходимость перевода денег в таких впечатляющих размерах мошенники объясняли высоким риском потерять вырученную прибыль и «уйти в минус». В итоге горожанин отдал брокерам все свои сбережения – более 3,5 миллионов рублей, которые он копил почти 20 лет.



Зная о том, что сбережения у жертвы закончились, злоумышленники продолжали требовать новых перечислений. С негодованием они заявляли, что во избежание потери прибыли, возможных «долгов» и сохранения позиций на мировом рынке вынуждены якобы вкладывать свои деньги. Лишь тогда улан-удэнец обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



Полиция предупреждает жителей: игра на фондовой бирже – один из самых рискованных видов финансовых операций. Необходимо посетить курсы финансовых консультантов и аналитиков, прочесть специальную литературу, прежде чем принимать решения об участии в подобных сделках. Если вы желаете инвестировать свои средства через какую-либо финансовую организацию, необходимо проверить наличие у неё лицензии на сайте Центробанка.



