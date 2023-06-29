В Иркутске за 2 месяца украли 15 крышек канализационных люков

Среди горожан ищут очевидцев кражи



В Иркутске участились кражи крышек канализационных люков. С начала мая выявлено 15 краж крышек канализационных колодцев. По всем фактам специалисты муниципального предприятия «Водоканал» обратились в полицию.



– Наши работники и специалисты комитетов по управлению округами во время обходов и мониторинга регулярно фиксируют нехватку люков. Также поступают обращения от неравнодушных граждан. Самое большое число краж отмечаем в Ленинском округе. Призываем иркутян бережнее относится к городскому имуществу! – рассказал заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей Емельянов.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, падение в открытый технологический колодец может привести к серьёзным травмам и даже гибели. Поэтому иркутян, заметивших отсутствие люка, просят незамедлительно передавать информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 563-430, 520-112. Также всех, кто стал очевидцем кражи крышек, просят сделать фото или видео и сообщить о данном факте в ЕДДС или диспетчерскую МУП «Водоканал» по телефону: 228-271.

