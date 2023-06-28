Пожарные спасли девушку
28 июня в Иркутске загорелось двухэтажное офисное здание на улице Шевцова, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
- Сообщение поступило в 12:16. 15 человек эвакуировались до прибытия пожарных расчётов, - говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных горел офис на втором этаже. Пожарные спасли девушку, которая находилась в смежном помещении и не могла выйти самостоятельно.
К тушению привлечены 17 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет.
В Иркутске загорелось офисное здание
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