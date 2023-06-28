В Иркутске загорелось офисное здание

Пожарные спасли девушку



28 июня в Иркутске загорелось двухэтажное офисное здание на улице Шевцова, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



- Сообщение поступило в 12:16. 15 человек эвакуировались до прибытия пожарных расчётов, - говорится в сообщении.



На момент прибытия пожарных горел офис на втором этаже. Пожарные спасли девушку, которая находилась в смежном помещении и не могла выйти самостоятельно.



К тушению привлечены 17 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

