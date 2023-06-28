В Иркутске пенсионерка продала единственную квартиру и отдала мошенникам 7 млн

Пожилую женщину обманули по уже банальной схеме



В полицию Иркутска обратилась 71-летняя женщина с заявлением, что мошенники украли у неё свыше семи миллионов рублей. Аферисты убедили её продать свою единственную квартиру.



На телефон иркутянки поступил звонок от якобы сотрудницы полиции. Звонившая заявила пенсионерке, что однофамилец пытается оформить на неё кредит.



Затем с пожилой женщиной связался лжесотрудник банка. Он напугал собеседницу тем, что её деньги якобы пытаются похитить мошенники. А квартира якобы выставлена на продажу на чёрном рынке в интернете.



- Аферист убедил пенсионерку для «спасения» денег и имущества перевести все накопления на указанный им счёт, после чего обратиться в агентство недвижимости и продать единственное жилье – однокомнатную квартиру в микрорайоне Солнечный, а деньги также перечислить на «защищённый» банковский счёт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Мошенник продолжил пугать женщину. Он заявлял, что кто-то на её имя пытается оформить кредиты и займы нужно получить раньше преступников. При этом звонивший запретил связываться с родственниками.



Иркутянка выполнила все указания злоумышленника. В результате чего лишилась около семи миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

