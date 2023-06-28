В Иркутске упавшая скамейка травмировала 4-летнюю девочку

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Проводится доследственная проверка



6 июня в сквере Лебединского в Иркутске на четырёхлетнюю девочку упала незакреплённая скамейка. Ребёнок оказался зажат между скамейкой и фонарным столбом.



Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье «Халатность».



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, проводятся опросы сотрудников администрации города, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Сейчас девочка находится дома на амбулаторном лечении.

