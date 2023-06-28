В Иркутске упавшая скамейка травмировала 4-летнюю девочку

Проводится доследственная проверка
6 июня в сквере Лебединского в Иркутске на четырёхлетнюю девочку упала незакреплённая скамейка. Ребёнок оказался зажат между скамейкой и фонарным столбом.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье «Халатность».
- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, проводятся опросы сотрудников администрации города, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Сейчас девочка находится дома на амбулаторном лечении.
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Происшествия, Фото:
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