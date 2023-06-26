26 июня

25 июня

Популярное

Улан-удэнец провернул налёт со второй попытки

Улан-удэнец провернул налёт со второй попытки
Происшествия, 
В первый раз кассир выгнала грабителя из магазина

В Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали разбойника. 52-летний горожанин сначала попытался ограбить магазин самообслуживания, а затем напал с ножом на продавца в павильоне овощей и фруктов.

Около 16 часов мужчина зашёл в продуктовый магазин, где показал кассиру записку с требованием денег. Однако женщина, не испугавшись и не приняв угрозу как реальную, попросту прогнала посетителя.

Мужчин такое положение дел не устроило, и он направился в павильон овощей и фруктов на соседней улице. На этот раз он потребовал выручку, приставив к телу продавца нож.

Женщина передала ему все имевшиеся деньги – около 600 рублей, а когда он ушёл, нажала тревожную кнопку.

- По записям с камеры видеонаблюдения, изъятым из магазина самообслуживания, полицейские установили, как выглядит злоумышленник. Информация с его приметами была передана наружным нарядам полиции. Уже по истечении часа мужчина был задержан, у него изъяты похищенные деньги, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

К уголовной ответственности он привлекался 18 лет назад.

По предварительным данным, днём ранее подозреваемый распивал спиртное, и наличные ему были необходимы для покупки алкоголя.

Возбуждены уголовные дела о разбое и попытке грабежа; следствие продолжается.


разбой грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спасли едва не утонувшего 15-летнего парня
В Улан-Удэ спасли едва не утонувшего 15-летнего парня
Происшествия, 26.06.2023
Молодой человек едва не погиб в районе строящегося третьего моста через Уду
Улан-удэнец провернул налёт со второй попытки
Улан-удэнец провернул налёт со второй попытки
Происшествия, 26.06.2023
В первый раз кассир выгнала грабителя из магазина
Соляная кислота вытекла из фуры, ехавшей вдоль Байкала
Соляная кислота вытекла из фуры, ехавшей вдоль Байкала
Происшествия, 26.06.2023
Большегруз срочно сопроводили в сторону от трассы
В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы
В Бурятии продолжают орудовать «чёрные» лесорубы
Происшествия, 26.06.2023
Активнее всего деревья пилят в пригородном Заиграевском районе
Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину
Из болота в Улан-Удэ вытянули пьяную женщину
Происшествия, 26.06.2023
От возможной смерти её спасли случайные прохожие
В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего
Происшествия, 26.06.2023
Мужчина погиб во время работ пропариванию дренажа
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
В Бурятии почтальон украл пенсии умерших людей
Происшествия, 26.06.2023
Он отправится в колонию строгого режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^