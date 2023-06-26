Улан-удэнец провернул налёт со второй попытки

В первый раз кассир выгнала грабителя из магазина



В Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали разбойника. 52-летний горожанин сначала попытался ограбить магазин самообслуживания, а затем напал с ножом на продавца в павильоне овощей и фруктов.



Около 16 часов мужчина зашёл в продуктовый магазин, где показал кассиру записку с требованием денег. Однако женщина, не испугавшись и не приняв угрозу как реальную, попросту прогнала посетителя.



Мужчин такое положение дел не устроило, и он направился в павильон овощей и фруктов на соседней улице. На этот раз он потребовал выручку, приставив к телу продавца нож.



Женщина передала ему все имевшиеся деньги – около 600 рублей, а когда он ушёл, нажала тревожную кнопку.



- По записям с камеры видеонаблюдения, изъятым из магазина самообслуживания, полицейские установили, как выглядит злоумышленник. Информация с его приметами была передана наружным нарядам полиции. Уже по истечении часа мужчина был задержан, у него изъяты похищенные деньги, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



К уголовной ответственности он привлекался 18 лет назад.



По предварительным данным, днём ранее подозреваемый распивал спиртное, и наличные ему были необходимы для покупки алкоголя.



Возбуждены уголовные дела о разбое и попытке грабежа; следствие продолжается.





