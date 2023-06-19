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В Иркутской области поймали «чёрного» лесоруба, нанёсшего ущерб в 600 тысяч

В Иркутской области поймали «чёрного» лесоруба, нанёсшего ущерб в 600 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он рубил лиственницы

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области обнаружили незаконную рубку деревьев. Нарушитель срубил 19 лиственниц.

Полицейские на месте происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Он пояснил, что срубил деревья с целью дальнейшей продажи.

- В настоящее время ведётся расследование. В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду Российской Федерации в лице Еланцынского лесничества причинён материальной ущерб в особо крупном размере на сумму более 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

черные лесорубы

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