В Иркутской области поймали «чёрного» лесоруба, нанёсшего ущерб в 600 тысяч





В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области обнаружили незаконную рубку деревьев. Нарушитель срубил 19 лиственниц.Полицейские на месте происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Он пояснил, что срубил деревья с целью дальнейшей продажи.- В настоящее время ведётся расследование. В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду Российской Федерации в лице Еланцынского лесничества причинён материальной ущерб в особо крупном размере на сумму более 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.