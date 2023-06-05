Пассажира легковушки госпитализировали
Смертельное ДТП произошло утром 5 июня на улице Восточный переезд в городе Нижнеудинск. Погиб 29-летний водитель «Жигулей».
- По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Водитель легковушки погиб на месте, пассажир доставлен в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области погиб 29-летний водитель «Жигулей»
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