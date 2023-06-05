В Иркутской области погиб 29-летний водитель «Жигулей»

Пассажира легковушки госпитализировали



Смертельное ДТП произошло утром 5 июня на улице Восточный переезд в городе Нижнеудинск. Погиб 29-летний водитель «Жигулей».



- По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Водитель легковушки погиб на месте, пассажир доставлен в больницу.



Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

