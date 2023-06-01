В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста

















В Забайкальском крае подвели итоги операции «Нерест». Полицейские вместе с сотрудниками минприроды и Рыбоохраны обследовали свыше 700 водных объектов, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.У нарушителей изъяты 13 лодок, больше 70 сетей, остроги, рыболовные костюмы и другие снасти для ловли рыбы, а также 1616 хвостов рыб. Всех живых особей сотрудники выпустили обратно в водоёмы.Так, в Чите с поличным попался рыбак на озере Кенон. Он в период нереста выловил 108 рыб. Мужчина находился на воде в моторной лодке, добывая карасей сетью. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».В Шилкинском районе двое забайкальцев с использованием лодки и сетей добыли на реке Онон нескольких ленков, тайменей, плотву и других рыб. В отношении них также возбудили уголовное дело по аналогичной статье.На озере Шакша полицейские совместно со специалистами минприроды задержали двух местных жителей. Они в период нереста добыли больше 600 хвостов рыба елец. Проводится экспертиза, устанавливается ущерб.Всего в рамках операции «Нерест» было зарегистрировано 65 административных нарушений. На данный момент возбуждено три уголовных дела. Девять выявленных фактов незаконной добычи рыбы имеют признаки уголовно наказуемого деяния.