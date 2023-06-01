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В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста

В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Всех живых особей выпустили обратно в водоёмы

В Забайкальском крае подвели итоги операции «Нерест». Полицейские вместе с сотрудниками минприроды и Рыбоохраны обследовали свыше 700 водных объектов, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

У нарушителей изъяты 13 лодок, больше 70 сетей, остроги, рыболовные костюмы и другие снасти для ловли рыбы, а также 1616 хвостов рыб. Всех живых особей сотрудники выпустили обратно в водоёмы.


Так, в Чите с поличным попался рыбак на озере Кенон. Он в период нереста выловил 108 рыб. Мужчина находился на воде в моторной лодке, добывая карасей сетью. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

В Шилкинском районе двое забайкальцев с использованием лодки и сетей добыли на реке Онон нескольких ленков, тайменей, плотву и других рыб. В отношении них также возбудили уголовное дело по аналогичной статье.

На озере Шакша полицейские совместно со специалистами минприроды задержали двух местных жителей. Они в период нереста добыли больше 600 хвостов рыба елец. Проводится экспертиза, устанавливается ущерб.


Всего в рамках операции «Нерест» было зарегистрировано 65 административных нарушений. На данный момент возбуждено три уголовных дела. Девять выявленных фактов незаконной добычи рыбы имеют признаки уголовно наказуемого деяния.


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