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В центре Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»

В центре Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Лежит, не шевелится», - рассказали очевидцы

Сегодня, 5 мая, около 9:40 на улице Борсоева в Улан-Удэ, напротив авторынка «Динамо», сбили человека. Произошло это прямо на пешеходном переходе.

Очевидцы происшествия испугались за пострадавшего: «Лежит, не шевелится. Смотреть страшно», - поделились они с «Байкал-Daily».




В УГИБДД по Бурятии сообщили, что на месте работают автоинспекторы.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил наезд на мужчину. Пешеход получил тяжёлые травмы, - сообщили в Госавтоинспекции.

Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 мая в Улан-Удэ на улице Балдынова водитель «Тойоты Марк II» сбил восьмилетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу за футбольным мячом. Мальчика госпитализировали в состоянии комы.
ДТП

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