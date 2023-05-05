В центре Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»

Сегодня, 5 мая, около 9:40 на улице Борсоева в Улан-Удэ, напротив авторынка «Динамо», сбили человека. Произошло это прямо на пешеходном переходе.
Очевидцы происшествия испугались за пострадавшего: «Лежит, не шевелится. Смотреть страшно», - поделились они с «Байкал-Daily».
В УГИБДД по Бурятии сообщили, что на месте работают автоинспекторы.
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил наезд на мужчину. Пешеход получил тяжёлые травмы, - сообщили в Госавтоинспекции.
Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 мая в Улан-Удэ на улице Балдынова водитель «Тойоты Марк II» сбил восьмилетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу за футбольным мячом. Мальчика госпитализировали в состоянии комы.