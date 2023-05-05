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На пожаре в Бурятии пострадала женщина

На пожаре в Бурятии пострадала женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Она получила отравление продуктами горения

Днём 4 мая в пятиэтажном доме в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл пожар. На момент прибытия пожарных было плотное задымление в квартире на третьем этаже.

Пожарные по лестничному маршу вывели пять человек, в том числе ребёнка и женщину, получившую отравление продуктами горения. Ранее самостоятельно эвакуировались шесть человек.

В квартире выгорела изнутри комната и прихожая, закопчены стены на площади 46 квадратных метров.

Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.

Ещё один пожар с пострадавшим произошёл накануне на улице Шаляпина в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», возгорание случилось под лестницей здания. На момент прибытия пожарных горели личные вещи. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр.

В результате пожара ожоги средней степени тяжести получил мужчина. Пострадавший доставлен в больницу. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

ГУ МЧС России по Бурятии призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

пожар

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