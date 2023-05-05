Она получила отравление продуктами горения
Днём 4 мая в пятиэтажном доме в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл пожар. На момент прибытия пожарных было плотное задымление в квартире на третьем этаже.
Пожарные по лестничному маршу вывели пять человек, в том числе ребёнка и женщину, получившую отравление продуктами горения. Ранее самостоятельно эвакуировались шесть человек.
В квартире выгорела изнутри комната и прихожая, закопчены стены на площади 46 квадратных метров.
Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.
Ещё один пожар с пострадавшим произошёл накануне на улице Шаляпина в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», возгорание случилось под лестницей здания. На момент прибытия пожарных горели личные вещи. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр.
В результате пожара ожоги средней степени тяжести получил мужчина. Пострадавший доставлен в больницу. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.
ГУ МЧС России по Бурятии призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
На пожаре в Бурятии пострадала женщина
Происшествия, Фото:
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