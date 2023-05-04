Сперва очевидцы ошибочно решили, что мужчина погиб
Сегодня днём под крыльцом многоквартирного дома на улице Шаляпина в Улан-Удэ загорелся мусор. Сообщение о происшествии также передали в полицию.
Горожане, ставшие свидетелями увиденного, решили, что под лестницей обнаружили труп. Они быстро сфотографировали автомобили оперативных служб и отправили в паблик «Весь Улан-Удэ» с подписью: «Нашли труп на ул. Шаляпина под лестницей общежития, работают криминалисты».
Но, как выяснилось, пострадавший жив. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.
- Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Пострадавший от ожогов нетрезвый мужчина доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Улан-Удэ пьяный мужчина пострадал на пожаре под лестницей
Происшествия, Фото:
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