Мошенники представляются зампрокурора Бурятии





В апреле 2023 года жителям Бурятии поступали телефонные звонки от неизвестных, представлявшихся следователями правоохранительных органов города Москвы. Звонившие сообщали о попытках мошенников оформить кредит на их имя, предлагали принять участие в операции правоохранительных органов по изобличению преступников и перевести деньги на безопасные счета.Для придания убедительности и важности телефонного сообщения аферисты переадресовывали абонента на человека, представлявшегося заместителем прокурора Бурятии, которое убеждало в необходимости участия в предложенных мероприятиях.Подобный звонок получил житель Заиграевского района. Решив проверить представленную информацию, он позвонил дежурному прокурору республики, удостоверился в обмане и прервал дальнейшее общение с мошенниками.- Прокуратура Бурятии призывает граждан к усилению внимания, просит учитывать, что данные руководства прокуратуры имеются в общедоступных информационных системах. Органы прокуратуры не занимаются фискальным контролем за оборотом денежных средств на счетах граждан. Прокурорские работники никогда не предлагают открывать якобы безопасные счета и переводить на них денежные средства, участвовать в специальных операциях правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе.Здесь отметили, что телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками прокуратуры, требующих проведения финансовых операций, осуществляются в мошеннических целях для незаконного изъятия денег и причинения материального ущерба.Необходимо не поддаваться на просьбы о перечислении денежных средств и прекращать разговор, своевременно сообщать о звонках подобного содержания в правоохранительные органы для оперативного реагирования и пресечения дальнейших мошеннических действий.