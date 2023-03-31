Жителя Бурятии задержали при получении посылки с наркотиками









Молодой человек оказался закладчиком. Вскоре возле сёл Гурульба и Сотниково нашли оборудованные им тайники. В одной закладке был спрятан 41 грамм мефедрона, в остальные трёх – синтетический наркотик α-pvp общим весом почти 75 граммов.



- У получателя «товара» по месту проживания был проведён обыск. В доме обнаружены и изъяты наркотики: α-pvp общим весом 28,6 грамма, мефедрон общим весом 27,3 грамма, а также пара ювелирных весов, упаковочные материалы, изолента красного, синего, белого, чёрного цветов. Как рассказал полицейским подозреваемый, в течение полугода он занимался сбытом наркотических средств бесконтактным способом через закладки в целях личного обогащения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Всего из незаконного оборота транспортные полицейские изъяли более 760 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков.



В отношении задержанного по каждому факту изъятия возбуждено уголовное дело - всего шесть дел. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Обвиняемый заключён под стражу. Расследование продолжается.



Транспортные полицейские задержали в офисе службы доставки жителя Бурятии, которому из Москвы пришла посылка с наркотиками.Задержанный – 25-летний безработный житель Иволгинского района, ранее он не был судим. В посылке, которую он получил, были два пакета с мефедроном общей массой 591 грамм.