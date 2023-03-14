В Братске произошёл пожар на фанерном производстве

Там горит масляная установка
В Братске тушат пожар, вспыхнувший на промплощадке фанерного производства частной компании. Там горит масляная установка.
- К тушению привлечены семь пожарных расчётов МЧС и предприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о возгорании поступило в 11:18. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения нет, уточнили в ведомстве.
Причина инцидента устанавливается.
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Там горит масляная установка
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