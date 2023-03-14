Сотрудница банка спасла жительницу Иркутской области от мошенников

Пенсионерка собиралась перевести деньги на «безопасный счёт»
Сотрудники отдела МВД России по Нижнеудинскому району поощрили сотрудницу банка, которая предотвратила обман 61-летней женщины.
Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили о подозрительных действиях, якобы происходящих с её картой. Под предлогом «сохранения» сбережений они убедили её перевести деньги на «безопасный счёт». Местная жительница направилась в банк и, следуя инструкциям аферистов, которые все это время оставались с ней на связи, подала оператору заявку о выдаче денежных средств.
- Услышав подозрительный телефонный разговор, банковский работник Яна Савинкова попросила пенсионерку прекратить разговор и рассказала ей о распространённых мошеннических схемах. Сотрудница банка сообщила о случившемся в полицию и в итоге сбережения гражданки остались в сохранности и не попали в руки злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Начальник ОМВД полковник полиции Хачатур Григорян подчеркнул грамотность и своевременность её действий и поблагодарил за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.
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Происшествия, Фото:
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