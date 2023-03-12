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В Иркутске прохожие спасли четырёх детей на страшном пожаре

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Герои не стали дожидаться приезда пожарных

В Иркутске местные жители спасли из объятого пламенем дома шестерых человек, в том числе четырёх детей.

Страшный пожар произошёл вечером 11 марта в СНТ «Зелёная горка». Пламя увидели прохожие, они сразу вызвали экстренные службы. Но ещё до приезда пожарных сами бросились на помощь жильцам, оказавшимся в огненной ловушке.

Молодые люди перелезли через забор, начали стучать в двери, бить окна и в итоге вытащили детей из полыхающего дома.

- Увидев огонь, мы постучали в окна, внутри были дети. Подросток открыл окно и подавал нам раздетых детей. Мы сразу уносили их в сторожевую будку соседнего гаражного кооператива, - цитирует иркутян пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.


Когда на место прибыли пожарные, четверо детей и двое взрослых уже были спасены. Приехавшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 128 квадратных метров.

Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области и прокуратуры региона решило наградить героев за спасение людей на пожаре.

 

пожар спасение

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