В Иркутске прохожие спасли четырёх детей на страшном пожаре















В Иркутске местные жители спасли из объятого пламенем дома шестерых человек, в том числе четырёх детей.Страшный пожар произошёл вечером 11 марта в СНТ «Зелёная горка». Пламя увидели прохожие, они сразу вызвали экстренные службы. Но ещё до приезда пожарных сами бросились на помощь жильцам, оказавшимся в огненной ловушке.Молодые люди перелезли через забор, начали стучать в двери, бить окна и в итоге вытащили детей из полыхающего дома.- Увидев огонь, мы постучали в окна, внутри были дети. Подросток открыл окно и подавал нам раздетых детей. Мы сразу уносили их в сторожевую будку соседнего гаражного кооператива, - цитирует иркутян пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Когда на место прибыли пожарные, четверо детей и двое взрослых уже были спасены. Приехавшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 128 квадратных метров.Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области и прокуратуры региона решило наградить героев за спасение людей на пожаре.