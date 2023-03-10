Похищенного спас работодатель
В посёлке Куйтун Иркутской области предстали перед судом четверо молодых людей. Их признали виновными в похищении человека и вымогательстве, совершенное в крупном размере.
Преступление произошло в феврале 2021 года. Группа вымогателей решили похитить знакомого, чтобы «заработать» на этом крупные деньги. Для этого они прибыли на автомобиле в Барлукское участковое лесничество Куйтунского района, где работала жертва.
- Молодые люди избили 36-летнего мужчину, после чего поместили его в автомобиль и поехали в сторону Саянска. Злоумышленники требовали у потерпевшего 300 тысяч рублей. После продолжительных угроз и применения физической силы мужчина позвонил своему работодателю, который согласился передать за освобождение необходимую сумму, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Позже мужчины прибыли на место встречи за выкупом, где были задержаны полицейскими.
Суд приговорил каждого вымогателя к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
В Иркутской области группу вымогателей осудили за похищение человека
Происшествия, Фото:
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