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В Улан-Удэ на «зебре» сбили двух пешеходов

В Улан-Удэ на «зебре» сбили двух пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Момент ДТП попал на видео 

В понедельник, 20 февраля, в 20:30 в Улан-Удэ произошло ДТП.

- 31-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Борсоева, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в БСМП госпитализирована 59-летняя женщина и 35-летний мужчина, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в центре столицы Бурятии столкнулись автомобили «Тойота Лэнд Крузер» и «Тойота Ноах». После чего последний врезался в «Хонду ХРВ». В результате ДТП у 17-летнего пассажира «Тойота Ноах» диагностированы ушибы.
ДТП

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