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Из района Бурятии экстренно эвакуировали двухлетнего ребёнка с пневмонией

Из района Бурятии экстренно эвакуировали двухлетнего ребёнка с пневмонией
Происшествия,  Фото:ТЦМК
Малыша доставили в Улан-Удэ

Во вторник, 31 января, в северобайкальский посёлок Нижнеангарск вылетела бригада медиков, состоящая из сердечно-сосудистого хирурга, анестезиолога- реаниматолога и фельдшера территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Местной жительнице потребовалась срочная помощь. Женщина с тяжёлой сердечно-сосудистой патологией в тот момент находилась в центральной районной больнице.

Состояние пациентки начало ухудшаться. Врачи решили сделать сельчанке экстренную операцию на месте. Она прошла успешно. Сейчас женщина продолжает лечение.

Кроме того, в Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения эвакуировали двух человек. Один из них – двухлетний ребёнок с тяжёлой пневмонией, рассказали в ТЦМК.
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