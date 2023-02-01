Из района Бурятии экстренно эвакуировали двухлетнего ребёнка с пневмонией

Малыша доставили в Улан-Удэ





Во вторник, 31 января, в северобайкальский посёлок Нижнеангарск вылетела бригада медиков, состоящая из сердечно-сосудистого хирурга, анестезиолога- реаниматолога и фельдшера территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Местной жительнице потребовалась срочная помощь. Женщина с тяжёлой сердечно-сосудистой патологией в тот момент находилась в центральной районной больнице.Состояние пациентки начало ухудшаться. Врачи решили сделать сельчанке экстренную операцию на месте. Она прошла успешно. Сейчас женщина продолжает лечение.Кроме того, в Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения эвакуировали двух человек. Один из них – двухлетний ребёнок с тяжёлой пневмонией, рассказали в ТЦМК.