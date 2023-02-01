Ущерб оценён в 109 тысяч рублей
48-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в незаконной ловле рыбы сетями в нерестовый период.
В сентябре 2022 года во время нереста мужчина на реке Селенга, используя лодку, незаконно установил рыболовную сеть. Нарушитель выловил 15 омулей, причинив имущественный ущерб государству в сумме 109 тысяч рублей.
- Суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ. Принадлежащая ему лодка обращена в доход государства, добытая преступным путём рыба конфискована, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии у браконьера конфисковали лодку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб оценён в 109 тысяч рублей
Авария произошла в пригородном районе
Они «закрывали глаза» на нарушение ПДД
Инцидент произошёл в Кабанском районе
Мужчина напал с ножом на лежавшего на диване приятеля
Пострадавшую отправили в больницу
Полицейские ищут девушку и тех, кто её знает
Её крайне возмутило отсутствие предупреждающих знаков в этом месте
Ей дали один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Он думал, что обезопасит свои деньги в специальных банковских ячейках
Хозяин приглашал к себе гостей для потребления наркотиков
Ежедневная привычка помогла хозяину спасти свой автомобиль
Пожар произошёл в Баунтовском районе
Рабочего насмерть завалило брёвнами
Полиция ищет тех, кто это сделал