В Бурятии у браконьера конфисковали лодку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Ущерб оценён в 109 тысяч рублей



48-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в незаконной ловле рыбы сетями в нерестовый период.



В сентябре 2022 года во время нереста мужчина на реке Селенга, используя лодку, незаконно установил рыболовную сеть. Нарушитель выловил 15 омулей, причинив имущественный ущерб государству в сумме 109 тысяч рублей.



- Суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ. Принадлежащая ему лодка обращена в доход государства, добытая преступным путём рыба конфискована, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

