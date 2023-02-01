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В Бурятии у браконьера конфисковали лодку

В Бурятии у браконьера конфисковали лодку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Ущерб оценён в 109 тысяч рублей

48-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в незаконной ловле рыбы сетями в нерестовый период.

В сентябре 2022 года во время нереста мужчина на реке Селенга, используя лодку, незаконно установил рыболовную сеть. Нарушитель выловил 15 омулей, причинив имущественный ущерб государству в сумме 109 тысяч рублей.

- Суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ. Принадлежащая ему лодка обращена в доход государства, добытая преступным путём рыба конфискована, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.
браконьерство омуль

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