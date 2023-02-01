Авария произошла в пригородном районе
Накануне, 31 января, на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий. ДТП, в котором пострадал водитель, произошло днём в Иволгинском районе. Там столкнулись три автомобиля.
Виновником аварии стал 39-летний водитель «Хонды Фит». Мужчина ранее был лишён водительских прав, но после окончания срока лишения положенный экзамен не сдал.
- В 16:40 водитель автомобиля «Хонда Фит», на 6 километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аллион», который от удара съехал с проезжей части в кювет. После чего автомобиль «Хонда Фит» совершил столкновение с «Тойотой Аксио» под управлением водителя 1986 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП медицинская помощь была оказана водителю «Тойоты Аксио».
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее, 30 января, в Заиграевском районе в ДТП пострадал мужчина, севший за руль пьяным и будучи лишённым водительских прав. Он перевернул свою машину на крышу.
В Бурятии не имеющий прав водитель устроил тройное ДТП
Происшествия, Фото:
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