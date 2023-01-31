На Байкале женщина провалилась под лёд









В пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области ответили на обращение женщины. Они сообщили, что в связи с резкими перепадами температур ледовая обстановка на Байкале крайне нестабильная.



- Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам обращают внимание жителей и гостей региона, что резкие перепады температур значительно ухудшают ледовую обстановку на Байкале. В районе Листвянки толщина льда неоднородна – от 5 до 25 сантиметров, имеются торосы, трещины, лёд подвижен, на него проступает вода, - отметили сотрудники МЧС.



Также от лица Главного управления МЧС в адрес администрации Иркутского района было направлено письмо с требованием обеспечить проведение профилактических мероприятий с отдыхающими, усилить работу по выявлению нарушений и привлечении граждан к административной ответственности. Районные власти также должны установить дополнительные знаки, информирующие о запрете выхода на лёд.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области ответили на обращение женщины. Они сообщили, что в связи с резкими перепадами температур ледовая обстановка на Байкале крайне нестабильная.- Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам обращают внимание жителей и гостей региона, что резкие перепады температур значительно ухудшают ледовую обстановку на Байкале. В районе Листвянки толщина льда неоднородна – от 5 до 25 сантиметров, имеются торосы, трещины, лёд подвижен, на него проступает вода, - отметили сотрудники МЧС.Также от лица Главного управления МЧС в адрес администрации Иркутского района было направлено письмо с требованием обеспечить проведение профилактических мероприятий с отдыхающими, усилить работу по выявлению нарушений и привлечении граждан к административной ответственности. Районные власти также должны установить дополнительные знаки, информирующие о запрете выхода на лёд.

29 января в районе посёлка Листвянка Иркутского района на озере Байкал жительница Иркутска провалилась под лёд. Об этом она рассказала в соцсетях, где опубликовала возмущённый пост.Женщина уточнила, что, как и многие другие отдыхающие, решила совершить прогулку по байкальскому льду, однако в трёх метрах от берега внезапно оказалась в воде.- На берегу нет абсолютно никаких знаков по типу: «Осторожно, тонкий лёд», «Опасно, не выходите на лёд». Обратившись за помощью к администрации Листвянки, в ответ я получила лишь обвинения в свой адрес. Не было оказано первой помощи, не проверили место, где я провалилась под лёд. Требую, чтобы администрация понесла наказание за своё безразличие к людям, - поделилась иркутянка.