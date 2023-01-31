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В Бурятии пьяный водитель сделал ребёнка инвалидом

В Бурятии пьяный водитель сделал ребёнка инвалидом
Происшествия,  Фото:Баунтовский районный суд
Пьяный автомобилист сбил 13-летнего мальчика на велосипеде

В Баунтовском районе Бурятии будут судить 33-летнего мужчину, который, будучи пьяным и не имея водительских прав, сбил мальчика на велосипеде. Ребёнок стал инвалидом.

Всё произошло в октябре 2022 года. Пьяный автомобилист, выполняя обгон на дороге, сбил 13-летнего велосипедиста.

В результате ДТП ребёнок получил тяжёлые травмы. Из Баунтовского района его срочно доставили в Улан-Удэ. В детской республиканской клинической больнице он находился почти месяц в крайне тяжёлом состоянии, после чего врачи провели первую операцию.

- В связи с полученными при дорожно-транспортном происшествии травмами ребёнок получил инвалидность. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Судебное заседание назначено на 7 февраля, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Отметим, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ДТП алкогольное опьянение

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