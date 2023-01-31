Женщина напала на уснувшего мужчину
В Улан-Удэ суд вынес приговор 46-летней женщине, которая задушила бывшего супруга на глазах маленькой дочери.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 11 октября 2022 года. Женщина жила в квартире в центре города с двумя несовершеннолетними детьми. Тем вечером к ней пришёл бывший супруг, и вдвоём они стали распивать спиртное.
- Ночью мужчина опьянел и уснул. Воспользовавшись его состоянием, женщина, используя ремень, задушила его. Мотивом для расправы послужили длительные неприязненные отношения, которые сложились между бывшими супругами. При этом преступные действия она совершила в присутствии малолетней дочери, которой тем самым были причинены особые душевные страдания и мучения, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Улан-удэнка признана виновной по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Улан-удэнке, задушившей экс-супруга на глазах у дочери, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
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