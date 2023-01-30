30 января

29 января

Популярное

В Улан-Удэ вор вскрыл локомотив с помощью ножниц

В Улан-Удэ вор вскрыл локомотив с помощью ножниц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина украл медные кабели

Улан-удэнец с помощью ножниц по металлу вскрыл локомотив, украв оттуда семь медных кабелей. Инцидент произошёл в августе 2022 года на железнодорожных путях.

Недавно вора поймали транспортные полицейские.

- Задержанный сообщил, что похищенное сдал в пункт приёма металла, а денежные средства в размере трёх тысяч рублей потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале сгорело судно на воздушной подушке.
На Байкале сгорело судно на воздушной подушке.
Происшествия, 30.01.2023
Пожар произошёл после включения подогрева двигателя
В Иркутской области водителя будут судить за гибель мужчины и его ребёнка
В Иркутской области водителя будут судить за гибель мужчины и его ребёнка
Происшествия, 30.01.2023
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения
В Улан-Удэ погиб пешеход, лежавший на дороге
В Улан-Удэ погиб пешеход, лежавший на дороге
Происшествия, 30.01.2023
Смертельное ДТП произошло ночью
Сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила более 100 тысяч рублей
Сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила более 100 тысяч рублей
Происшествия, 30.01.2023
Виновница ДТП никакой помощи добровольно не оказала
Житель Бурятии избил знакомого и оставил умирать
Житель Бурятии избил знакомого и оставил умирать
Происшествия, 30.01.2023
Тело умершего на утро обнаружил родственник
В Бурятии полыхало кафе
В Бурятии полыхало кафе
Происшествия, 28.01.2023
Пожар произошёл в Кижинге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^