Мужчина украл медные кабели
Улан-удэнец с помощью ножниц по металлу вскрыл локомотив, украв оттуда семь медных кабелей. Инцидент произошёл в августе 2022 года на железнодорожных путях.
Недавно вора поймали транспортные полицейские.
- Задержанный сообщил, что похищенное сдал в пункт приёма металла, а денежные средства в размере трёх тысяч рублей потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ вор вскрыл локомотив с помощью ножниц
Происшествия, Фото:
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