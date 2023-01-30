В Улан-Удэ вор вскрыл локомотив с помощью ножниц

Мужчина украл медные кабели



Улан-удэнец с помощью ножниц по металлу вскрыл локомотив, украв оттуда семь медных кабелей. Инцидент произошёл в августе 2022 года на железнодорожных путях.



Недавно вора поймали транспортные полицейские.



- Задержанный сообщил, что похищенное сдал в пункт приёма металла, а денежные средства в размере трёх тысяч рублей потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

