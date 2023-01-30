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Житель Бурятии избил знакомого и оставил умирать

Житель Бурятии избил знакомого и оставил умирать
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Тело умершего на утро обнаружил родственник

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего ранее судимого мужчины, до смерти избившего человека. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Следствием установлено, что обвиняемый проживал в селе Кижинга. Вечером 9 ноября 2022 года он в компании двух знакомых односельчан в зимовье у одного из них распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время хозяин ушёл спать.

Между оставшимися мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый с силой нанёс противнику множество ударов кулаками и ногами по голове, груди и животу, после чего покинул зимовье и ушёл домой. Потерпевший остался без сознания лежать на полу, и через непродолжительное время от полученных повреждений скончался. Его тело утром обнаружил родственник.

Обвиняемого сразу изобличили и задержали, он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Подозреваемого тут же арестовали, на протяжении расследования он содержался под стражей.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 
убийство

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