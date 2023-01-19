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В Забайкалье осуждённые выплачивают деньги за мебель, повреждённую в СИЗО

В Забайкалье осуждённые выплачивают деньги за мебель, повреждённую в СИЗО
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
За прошлый год они повредили имущества на 40 тысяч рублей

В СИЗО-2 в городе Краснокаменске Забайкальского края на постоянной основе проводится работа по возмещению ущерба, причинённого в результате неправомерных действий подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

- Лица, содержащиеся в следственном изоляторе, обязаны бережно относится к имуществу, им запрещается причинять вред имуществу, находящемуся в камере. Своими противоправными действиями лица, совершающие излом, нарушают правила внутреннего распорядка учреждения и причиняют материальный ущерб, который определяется сметными расчётами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.

Так, за 2022 год в юридическую группу СИЗО-2 поступило около ста материалов по факту порчи (утраты) вещевого имущества, выданного осуждённым, а также камерного оборудования на общую сумму более сорока тысяч рублей.

Сотрудниками следственного изолятора в настоящее время подано 87 исковых заявлений на сумму около сорока тысяч рублей. Стоит отметить, что основными видами порчи являются излом камерной мебели, видеокамер, а также вещевого имущества.

Также необходимо отметить, что за 2022 год получено 52 решения о полном удовлетворении исковых требований на сумму около тридцати тысяч рублей. В добровольном порядке в доход государства возмещено более пяти тысяч рублей, на основании решений судов – более двадцати семи тысяч рублей.

Как показывает судебная практика, практически все иски, предъявленные администрацией учреждений к подозреваемым, обвиняемым и осуждённым в счёт причинения материального ущерба, судами удовлетворяются, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край СИЗО

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