За прошлый год они повредили имущества на 40 тысяч рублей
В СИЗО-2 в городе Краснокаменске Забайкальского края на постоянной основе проводится работа по возмещению ущерба, причинённого в результате неправомерных действий подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.
- Лица, содержащиеся в следственном изоляторе, обязаны бережно относится к имуществу, им запрещается причинять вред имуществу, находящемуся в камере. Своими противоправными действиями лица, совершающие излом, нарушают правила внутреннего распорядка учреждения и причиняют материальный ущерб, который определяется сметными расчётами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Так, за 2022 год в юридическую группу СИЗО-2 поступило около ста материалов по факту порчи (утраты) вещевого имущества, выданного осуждённым, а также камерного оборудования на общую сумму более сорока тысяч рублей.
Сотрудниками следственного изолятора в настоящее время подано 87 исковых заявлений на сумму около сорока тысяч рублей. Стоит отметить, что основными видами порчи являются излом камерной мебели, видеокамер, а также вещевого имущества.
Также необходимо отметить, что за 2022 год получено 52 решения о полном удовлетворении исковых требований на сумму около тридцати тысяч рублей. В добровольном порядке в доход государства возмещено более пяти тысяч рублей, на основании решений судов – более двадцати семи тысяч рублей.
Как показывает судебная практика, практически все иски, предъявленные администрацией учреждений к подозреваемым, обвиняемым и осуждённым в счёт причинения материального ущерба, судами удовлетворяются, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
В Забайкалье осуждённые выплачивают деньги за мебель, повреждённую в СИЗО
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он не одолжил им сигарету
За прошлый год они повредили имущества на 40 тысяч рублей
У убийцы произошёл конфликт с матерью молодого человека
Обвиняемые предстанут перед судом
Жильцы частных домов остались без воды
Оба пожара произошли в Иволгинском районе
Его задержали полицейские и сотрудники УФСБ
Мужчина получил условный срок
Трагедия произошла поздней ночью
Обошлось без пострадавших
Так они пытались повысить свою результативность
Женщина смогла потушить огонь самостоятельно
Мужчина зарезал одного пассажира, с которым поссорился
Взяточник незаконно помогал людям, осуждённым к обязательным работам
ДТП произошло в Джидинском районе