В Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль

Автомобилиста приговорили к обязательным работам
Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что в августе 2021 года автомобилист привлекался к административной ответственности за невыполнение требования сотрудника ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Виновный лишён права управления транспортными средствами. В октябре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль автомобиля. Вскоре его остановили сотрудники полиции.
- Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. На основании решения суда автомобиль осуждённого, на котором совершено преступление, конфискован, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
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