В Улан-Удэ крысы бросаются на людей в подъездах

Жильцы одного из домов повстречали на лестничной клетке жирного грызуна







- Вот какие крысы живут в наших подъездах! Бросаются и не дают проходу, – поделился автор снимка, пожелавший сохранить анонимность.



В комментариях жители бурятской столицы усомнились, что такое возможно в Улан-Удэ. А другие признались, что при виде грызуна сразу бы упали в обморок.



Эти хвостатые существа в нашем городе – не такая уж и редкость. В начале августа люди жаловались на горы мусора в центре, недалеко от площади Советов, и заявили, что там



Эти хвостатые существа в нашем городе – не такая уж и редкость. В начале августа люди жаловались на горы мусора в центре, недалеко от площади Советов, и заявили, что там вовсю бегают крысы . А несколько недель спустя по улице Борсоева проскакал огромный грызун с сородичем в зубах.

В местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное в подъезде одного из многоквартирных домов в Улан-Удэ. Жильцы запечатлели на камеру упитанную крысу, которая сидит прямо на коврике у двери в квартиру.