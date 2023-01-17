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В Улан-Удэ крысы бросаются на людей в подъездах

В Улан-Удэ крысы бросаются на людей в подъездах
Происшествия,  Фото:vk.com/zloi_03
Жильцы одного из домов повстречали на лестничной клетке жирного грызуна

В местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное в подъезде одного из многоквартирных домов в Улан-Удэ. Жильцы запечатлели на камеру упитанную крысу, которая сидит прямо на коврике у двери в квартиру.
 
- Вот какие крысы живут в наших подъездах! Бросаются и не дают проходу, – поделился автор снимка, пожелавший сохранить анонимность.

В комментариях жители бурятской столицы усомнились, что такое возможно в Улан-Удэ. А другие признались, что при виде грызуна сразу бы упали в обморок.
 
Эти хвостатые существа в нашем городе – не такая уж и редкость. В начале августа люди жаловались на горы мусора в центре, недалеко от площади Советов, и заявили, что там вовсю бегают крысы. А несколько недель спустя по улице Борсоева проскакал огромный грызун с сородичем в зубах.

крысы

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