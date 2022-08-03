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Улан-удэнцы жалуются на гору мусора в центре города

Улан-удэнцы жалуются на гору мусора в центре города
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
По словам местных жителей, там вовсю бегают крысы

Улан-удэнец запечатлел гору мешков с мусором в центре Улан-Удэ, недалеко от площади Советов. По словам автора снимков, там вовсю бегают крысы. Фотографии опубликовали в паблике «Аноним 03».

- Это центр города. Недалеко от Пенсионного фонда и дворца бракосочетания. Просто «крЫсота», потому что ещё и крыс полно. Вот и приплыли, - поделился местный житель.



В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что огромные мешки с мусором сами жители бросили не в контейнеры, а положили рядом. Оттого отходы ветром и разносит по округе.

Однако большинство призывает регоператора по обращению с бытовыми отходами ликвидировать антисанитарию в центре Улан-Удэ.

«Видно же, что нет вывоза мусора», «Люди что, мусор есть должны или в карманах таскать? Люди собирают, складируют мусор в пакеты», «Где работа хвалëного ЭкоАльянса?» - задаются вопросом улан-удэнцы.


мусор

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