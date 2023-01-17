Пострадавшая получила тяжёлые травмы
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, чей рекламный стенд едва не убил женщину. Бизнесмен обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2022 года бизнесмен на территории торгового центра перед входом установил самодельную металлическую рекламную конструкцию. На стенде располагались образцы производимой им бетонной тротуарной плитки, общим весом почти в 300 кг.
При установке стенд, в нарушение существующих норм и правил, не был закреплён у основания, и 21 сентября прошлого года при порыве ветра упал на проходившую мимо женщину. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, оказали потерпевшей первую помощь и вызвали врачей.
У женщины диагностированы многочисленные повреждения, расцененные по результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, как причинившие тяжкий вред здоровью человека.
Обвиняемый при предъявлении обвинения вину признал полностью, содействовал следствию в установлении всех обстоятельств преступления.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Бизнесмен предстанет перед судом за рекламный стенд, рухнувший на улан-удэнку
Происшествия, Фото:
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