В Бурятии рыбак застрял у озера на сломанной машине

На помощь ему выдвинулись спасатели





Этот инцидент произошёл в Окинском районе. Житель тункинского села Кырен отправился порыбачить на озеро Тунку-Нур в 144 километрах от населённого пункта.У мужчины сломалась машина и он не смог выехать обратно. Рыбак обратился за помощью, позвонив в службу 112. На место уже выехали два сотрудника поисково-спасательного отряда (ПСО) № 2 БРПСС, сообщается в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».