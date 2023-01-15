В Бурятии рыбак застрял у озера на сломанной машине

На помощь ему выдвинулись спасатели
Этот инцидент произошёл в Окинском районе. Житель тункинского села Кырен отправился порыбачить на озеро Тунку-Нур в 144 километрах от населённого пункта.
У мужчины сломалась машина и он не смог выехать обратно. Рыбак обратился за помощью, позвонив в службу 112. На место уже выехали два сотрудника поисково-спасательного отряда (ПСО) № 2 БРПСС, сообщается в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».
Два десятка домов в Танхое вновь остались без воды
Спасателям пришлось вскрывать дверь в её квартиру
Местные жители призвали закрыть опасный участок для автомобилистов
Его увезли оттуда на скорой
В одной из квартир расплавился натяжной потолок
Его эпицентр находился в Монголии
Злоумышленники устроили пожар на Дальневосточном проспекте
Он таинственно исчез за несколько дней до Нового года
Машина застряла на просёлочной дороге и заглохла
Инцидент произошёл в двухэтажном доме
Сейсмособытие случилось во второй половине дня
Жильцы соседнего дома не пострадали
Среди погибших двое детей
Причина происшествия выясняется
Пожар потушили почти в полночь