В Иркутске ночью сгорело кафе





В Иркутске потушили пожар в кафе на улице Софьи Перовской, пострадавших нет.Пожар в центре города случился около трёх часов ночи. На место были направлены пять пожарных расчётов. На момент прибытия первых подразделений горел пристрой кирпичного здания кафе, существовала угроза распространения огня. Пожарные эвакуировали из помещения газовый баллон. Деревянный пристрой, обшитый металлопрофилем, тушили около часа.В четыре часа утра пожар был ликвидирован на площади 170 квадратных метров. Повреждён пристрой и кровля кафе.- В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.По предварительной информации, возгорание произошло в результате занесения открытого источника огня неустановленными лицами.