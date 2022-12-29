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Житель Бурятии посреди ночи обокрал дом, где спали хозяева

Житель Бурятии посреди ночи обокрал дом, где спали хозяева
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Супруги на ночь забыли запереть входную дверь

В Мухоршибирском районе Бурятии задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в краже имущества семейной пары. Вор пробрался в их дом, украв строительные инструменты и деньги с банковских счётов.

В полицию обратилась 51-летняя хозяйка дома днём 10 сентября. Сумма ущерба составила почти 150 тысяч рублей.

- Женщина сообщила, что строительные инструменты, два сотовых телефона и банковские карты были похищены из дома, пока они с супругом спали. При этом на ночь хозяева не заперли входную дверь. Также она добавила, что исчезли денежные средства на банковских счетах – всего 145 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого. Через некоторое время, когда он вернулся в Бурятию, подозреваемый был задержан.

Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что воспользовался мобильными банками потерпевших, а сами телефоны не были защищены паролями. Он перевёл все деньги на одну из украденных карт, после чего обналичил их и потратил. Кроме того, он продал один из телефонов и шуруповёрт. Второй гаджет и бензопила изъяты полицейскими.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Постоянного дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере с незаконным проникновением в жилище». Следствие продолжается.
кража

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