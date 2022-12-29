Водитель получил права год назад
Накануне, 28 декабря, в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребёнок.
Авария произошла около 11 часов на улице Наушкинской.
- 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП травмы получил 3-летний пассажир «Хонды», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Стаж вождения водителя «Ниссана» - один год.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Закаменском районе насмерть сбили 54-летнего пешехода.
В Улан-Удэ по вине молодого водителя пострадал 3-летний ребёнок
Происшествия, Фото:
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